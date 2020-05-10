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Общество
Сюжет: Экспаты

Заснеженные вершины и кыргызский балет покорили американца Гари Шу

Американец Гари Шу до приезда в Кыргызстан работал в Грузии, где нашел супругу и влюбился в заснеженные горы.

Гари признается, что в этой бывшей советской республике в первый раз жил по-настоящему близко к заснеженным вершинам и опасной горной высоте и был абсолютно очарован ими.

«Я был рад узнать о своем назначении в Кыргызстан, в котором тоже есть горы», — отметил он.

из личного архива Гари Шу
Фото из личного архива Гари Шу. Гари с супругой Мариам в ущелье Белогорка

— Здесь, в Бишкеке, я возглавляю отдел экономического развития USAID, входящего в состав правительства США. Цель моего подразделения — помочь кыргызским компаниям использовать новые возможности для бизнеса, а людям — найти новую и лучшую работу. Наше агентство также поддерживает программы в области здравоохранения, образования и гражданского общества. Сейчас USAID делает упор на оказании помощи Кыргызстану в ответ на пандемию COVID-19, предоставляя оборудование для тестирования, лечения и профилактики и улучшения информирования о рисках.

— Что вас удивляет в Бишкеке и Кыргызстане?

— Я удивлен тем, как Бишкек одновременно не спланирован, не организован и удачно спроектирован и устроен! У меня диплом магистра в градостроительстве, и мне всегда интересно наблюдать как успешные, так и неудачные решения городских и, в данном случае, советских градостроителей.

Улицы хорошо упорядочены, а парки хорошо разбросаны по всему городу. Но вы также можете увидеть, как жители Бишкека хотели бы использовать свой город — ездить по определенным дорогам и строить дома в определенных районах.

Люди всегда будут приспосабливать среду к своим потребностям и желаниям. Этим Бишкек похож на другие столицы — Нур-Султан, Бразилиа, Исламабад и, конечно, Вашингтон, где интересно наблюдать, как наилучшие планы и утопические эксперименты отвечают потребностям реальных жителей.

Одним из первых фактов, которые я узнал о Кыргызстане, было то, что это горная страна — средняя высота здесь 2 тысячи 750 метров. Но действительно удивило меня то, как хорошо связаны между собой дороги в стране.

Казалось бы, что при таком количестве гор и долин должно быть большое количество отдаленных и изолированных деревень, к которым очень трудно добраться. Конечно, есть такие области, но не так много, как я ожидал.

Гари Шу

Я был на озере Кель-Суу в Нарынской области в марте прошлого года. Оно находится на расстоянии многих часов от Нарына. Но и там были дороги, и число жителей превышало предполагаемые мною цифры. Путешественнику здесь нужен джип для поездок, но это определенно часть развлечения для меня!

— Что-то в Бишкеке напоминает вам родной город?

— Я вырос в пригороде Нью-Джерси в Соединенных Штатах, и этот небольшой городок мало чем похож на Бишкек. Раньше я жил в доме по соседству с сельскохозяйственными угодьями пшеницы и сои, и если бы мне пришлось назвать хотя бы одно сходство — дома я также часто встречал стада крупного рогатого скота и коз, как и вокруг места моего проживания в Бишкеке.

— Чего вам здесь не хватает?

— Я люблю большие, сложные, шумные и густонаселенные города. Я вырос и поступил в колледж в Нью-Йорке, также жил в Бостоне и Вашингтоне. Я скучаю по удобным для пешеходов районам с их ажиотажем, большим количеством магазинов, кафе, ресторанов и людей на улицах. В центре Бишкека на проспекте Чуй есть подобные элементы инфраструктуры, но это не одно и то же!

— Какое ваше любимое место в Бишкеке?

— Мы с женой стараемся ходить на каждый спектакль в Кыргызском театре оперы и балета. У нас есть традиция: заходим выпить что-то освежающее в расположенный по соседству «Хаятт» перед каждым спектаклем. В театре наши любимые места находятся в первом ряду, где я могу наблюдать за дирижером и, наклонившись, послушать любого из солистов оркестра. Они не получают достаточного вознаграждения за свою удивительную работу! Я чувствую, что кыргызская балетная труппа — это «наше», это небольшое сообщество и аудитория, которые регулярно собираются, чтобы посмотреть на увлеченных своим делом и талантливых кыргызских танцоров. Билеты стоят по-настоящему дешево, и спектакли стали нашим лучшим времяпрепровождением в выходные дни зимой в Бишкеке.

Я всегда буду хранить воспоминания о балете, который редко ставят в других странах, — «Бахчисарайский фонтан» и «Чолпон».

Гари Шу

— Какие блюда национальной кухни вам нравятся?

— Мои родители родом из Тайбэя на Тайване, поэтому я вырос на азиатской и китайской еде. Плов, манты и лагман напоминают мне о доме. Все эти блюда я могу есть каждый день на завтрак, обед и ужин без конца.

— Что вы боитесь даже попробовать?

— Я вообще считаю себя авантюристом в плане еды и всеядным человеком. Чалап, курут, кумыс. Однако я видел одно блюдо, которое было в форме утки, выложенной из разных видов колбас, овощей и мяса. Все по отдельности было бы вкусно, но я не уверен в смеси всего этого.

— Что вас очаровало при тесном знакомстве с местным населением?

— Множество различий и сходств между людьми в регионах вызывают во мне большой интерес. Мне особенно важно понимать жизнь и культуру людей на юге, что очень трудно сделать тем, кто живет в Бишкеке.

— Чего будет больше всего не хватать после отъезда из Кыргызстана?

— Я расстроен тем, что у меня не будет возможности познакомиться со всеми туристическими направлениями мирового класса, которые предлагает Кыргызстан, многие из которых были прорекламированы среди иностранных туристов посредством мероприятий USAID. Я надеюсь, что еще смогу посетить такие туристические объекты, как Арсланбоб и пик Ленина.

Я буду скучать по дружелюбному народу Кыргызстана, но больше всего буду помнить величайшие горы и природную среду.

Гари Шу

Я пытался подняться на пик Комсомолец 1 мая прошлого года. Очень жаль, что в этом году альпиниада не состоится. Я взобрался на пик Учитель со второй попытки. Также люблю кататься на лыжах, старался делать это на как можно большем количестве баз, включая деревню Жыргалан. Эти навыки и альпинистский опыт останутся со мной до конца жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152289/
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