23:40
USD 78.90
EUR 85.16
RUB 1.06
Общество

В жилмассиве «Ак Бата» начали прокладку дополнительного водопровода

Начата прокладка водопровода по улице Ак Бата-9 в одноименном жилмассиве. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в жилмассиве «Ак Бата» уже есть водопроводная сеть диаметром труб в 100 миллиметров. Но она была не окольцована с водозабором. В итоге часто происходили прорывы труб в местах соединения, а летом жители сталкивались с периодической нехваткой питьевой воды.

«Дополнительная​ водопроводная сеть с трубами диаметром 160 миллиметров предполагает окольцевание труб, вода в ней будет циркулировать по всей протяженности, что позволит бесперебойно обеспечивать жителей водой. На объекте работает подрядная компания «Технотоп», работы будут завершены уже этим летом. Стоимость проекта составила 725 тысяч 129 сомов, средства предусмотрены в городском бюджете», — заключили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152158/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Это помощь Наримана Тюлеева. Мэрия открестилась от скудных продуктовых наборов
На спецсчет мэрии по борьбе с COVID-19 из Китая перевели 1 миллион сомов
От имени вице-мэра Бишкека звонят бизнесменам и вымогают помощь нуждающимся
Более 9 тонн помощи раздали муниципальные службы Бишкека нуждающимся
Переполненный автобус, в котором везли врачей, не принадлежит мэрии Бишкека
Обеспечение продуктами и средствами гигиены жилмассивов контролируют акимы
Снегопад в Бишкеке. Мэрия просит горожан вытащить одеяла и включить обогреватели
Режим ЧП в Бишкеке. Как живут горожане за «золотым квадратом» и в новостройках
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
Гипермаркет стройматериалов закрыли после жалоб бишкекчан
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
К&nbsp;концу мая не&nbsp;будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19 К концу мая не будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина В Бишкеке от коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина
В&nbsp;каком районе Бишкека больше всего заболевших коронавирусом, рассказали в&nbsp;мэрии В каком районе Бишкека больше всего заболевших коронавирусом, рассказали в мэрии
Бизнес
Кто&nbsp;же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10&nbsp;мая на&nbsp;O!TV Кто же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10 мая на O!TV
Пополняйте транспортные карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн без комиссии через &laquo;Керемет Банк&raquo; Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»
Сервис &laquo;Яндекс.Такси&raquo; выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и&nbsp;пациентов Сервис «Яндекс.Такси» выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и пациентов
MegaCom проведет онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении Mega24 MegaCom проведет онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении Mega24
7 мая, четверг
23:34
Открыта ближайшая к Земле черная дыра Открыта ближайшая к Земле черная дыра
23:00
Меган Маркл поделилась милым видео в честь дня рождения сына Арчи
22:40
В жилмассиве «Ак Бата» начали прокладку дополнительного водопровода
22:15
Девушка показала, что может произойти с телефоном, если играть во время зарядки
21:40
На базе ЗИЛ хотят облагородить территорию и посадить деревья. Депутат против