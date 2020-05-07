В жилмассиве «Ак Бата» начали прокладку дополнительного водопровода

Начата прокладка водопровода по улице Ак Бата-9 в одноименном жилмассиве. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в жилмассиве «Ак Бата» уже есть водопроводная сеть диаметром труб в 100 миллиметров. Но она была не окольцована с водозабором. В итоге часто происходили прорывы труб в местах соединения, а летом жители сталкивались с периодической нехваткой питьевой воды.

«Дополнительная​ водопроводная сеть с трубами диаметром 160 миллиметров предполагает окольцевание труб, вода в ней будет циркулировать по всей протяженности, что позволит бесперебойно обеспечивать жителей водой. На объекте работает подрядная компания «Технотоп», работы будут завершены уже этим летом. Стоимость проекта составила 725 тысяч 129 сомов, средства предусмотрены в городском бюджете», — заключили в мэрии.