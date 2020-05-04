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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Какие компенсации получат заболевшие медработники, рассказали в Минздраве

Компенсационные выплаты работникам организаций здравоохранения будут выплачиваться на основании постановления правительства. Об этом на брифинге сообщил начальник юридического отдела Минздрава Азамат Жумакеев.

По его словам, документ устанавливает следующий порядок для выплаты компенсации работникам организации здравоохранения, инфицированным COVID-19:

  • заболевание инфекционной болезнью — не менее 1000 расчетных показателей (100 тысяч сомов);
  • инвалиду I группы — в размере 10-летнего оклада по занимаемой должности;
  • инвалиду II группы — в размере 8-летнего оклада по занимаемой должности;
  • инвалиду III группы — в размере 5-летнего оклада по занимаемой должности;
  • получившим ранения, травмы, контузии выплачивается единовременное денежное пособие от 10 до 20-кратного размера оклада по занимаемой должности;
  • семьям погибших работников выплачивается компенсация в размере не менее 5 тысяч расчетных показателей — 500 тысяч сомов (отдельно определяется решением правительства КР). Члены семьи вышеуказанных работников, находящиеся на полном или частичном содержании, а также если работник был постоянным и основным источником средств к существованию, дополнительно получают компенсацию в размере 20-летнего оклада по последней занимаемой должности.

Всего в стране коронавирус зарегистрирован у 216 медицинских работников, из которых 139 выписаны, одна врач скончалась.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151851/
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