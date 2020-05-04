Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 79 тысяч 386 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 506 тысяч 729 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 158 тысяч 41), Испании (217 тысяч 466), Италии (210 тысяч 717), Великобритании (187 тысяч 842), Франции (168 тысяч 925), Германии (165 тысяч 664) и России (134 тысячи 687).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,1 миллиона, за сутки показатель вырос на 32 тысячи 124 человека.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 247 тысяч 470. За сутки число смертей выросло на 3 тысячи 641. В Италии скончались 28 тысяч 884 человека, Великобритании — 28 тысяч 446, Испании — 25 тысяч 264.

В Кыргызстане зарегистрировали 830 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 3 тысячи 920, Узбекистане — 2 тысячи 149, Таджикистане — 128.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.