Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 79 тысяч 386 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 3 миллиона 506 тысяч 729 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 158 тысяч 41), Испании (217 тысяч 466), Италии (210 тысяч 717), Великобритании (187 тысяч 842), Франции (168 тысяч 925), Германии (165 тысяч 664) и России (134 тысячи 687).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 187 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,1 миллиона, за сутки показатель вырос на 32 тысячи 124 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 830 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 3 тысячи 920, Узбекистане — 2 тысячи 149, Таджикистане — 128.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.