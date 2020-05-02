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Общество

Минздрав пояснил, получат ли медики компенсацию за время в обсервации

За март 6 тысячам 36 медработникам в виде компенсации выплатили 34 миллиона 963 тысячи сомов. Об этом на брифинге сообщил начальник управления финансовой политики Минздрава Мирлан Атакулов.

По его словам, компенсационные выплаты в очаговых территориях определены по статусу и количеству проработанных дней.

«Врачи в закрытых карантинных учреждениях получают по 2 тысячи 300 сомов, средний персонал — по 2 тысячи, младший — по 1,8 тысячи. Они после 15 дней казарменного положения проводят время в обсервации. За каждый день в обсервации получают 900 сомов», — сообщил Мирлан Атакулов.

Медики, которые работают по графику дежурств, получают почасовую оплату.

«Это сотрудники, которые после работы возращаются домой. Здесь врачи получают 100 сомов, средний медперсонал — 80, младший − 50 сомов. Врачи экстренной медицинской службы за каждый довоз зараженного до больницы получают 600 сомов, средний — 500, технический — 400 сомов», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151686/
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