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Общество

Тендер на Е-паспорта. Определился победитель

В тендере на закупку бланков паспортов граждан Кыргызстана нового поколения — общегражданские, дипломатические и служебные — определился победитель. Об этом сообщает ГРС.

Уточняется, что по итогам проведенного конкурса прошла заявка немецкой компании Mühlbauer ID Services GmbH с общей стоимостью 655 миллионов 645 тысяч 250 сомов. Заявка компании «Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан» с общей стоимостью 799 миллионов 989 тысяч 800 сомов заняла второе место.

Конкурсная заявка IDEMIA Identity and Security France отклонена из-за несоответствия пунктам технического требования.

Напомним, что Государственная регистрационная служба объявила тендер на изготовление и поставку бланков электронных (биометрических) паспортов граждан Кыргызстана 26 февраля 2020 года. Заявки на участие подали три компании. Все они уже пытались выиграть тендер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151251/
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