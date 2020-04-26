Говорить о второй волне распространения коронавируса пока преждевременно

Распространение коронавируса в Кыргызстане характеризуется как локально региональное. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в странах Центральной Азии ситуация с распространением вируса оценивается как вялотекущая.

«У нас то же самое. Как известно, в некоторых регионах обостренная эпидемиологическая ситуация. Например, в Нарыне и Оше сейчас много новых случаев, но общего однозначного развития нет. Поэтому все оценивается как локальный характер», — отметил он.

Нурболот Усенбаев отметил, что преждевременно говорить о второй волне заражения коронавирусом.

«Мы работаем с разными сценариями развития ситуации. Ведутся работы по созданию новых мест в больницах, закупке аппаратов ИВЛ и других необходимых средств», — сообщил он.