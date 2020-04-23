Ответ или опровержение? Медиаэксперты спорят по поправкам в законы о выборах

Медиаэксперты спорят по поправкам в законы о выборах, которые касаются СМИ.

Группа парламентариев — Мирлан Жеенчороев, Исхак Масалиев, Наталья Никитенко, Абдывахап Нурбаев, Жанар Акаев и Марлен Маматалиев — предложила пакет поправок в избирательное законодательство и Кодекс о нарушениях.

Согласно инициативе, кандидат или политическая партия, в отношении которых опубликовали сведения либо распространили информацию, не соответствующую действительности и порочащую его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе требовать публикации своего ответа на материал. Предоставить площадку для этого СМИ обязано. Причем до завершения предвыборной кампании. В противном случае его оштрафуют на тысячу сомов. Подчеркивается, что СМИ за содержание ответственности не несет. Но кандидатам запрещается использовать информационный ресурс для сведения счетов и шельмования друг друга.

Что касается опровержения, то его потребовать претендент на мандат может только в судебном порядке. «То есть предоставлять другой стороне право высказаться журналист обязан. Это и есть ответ. Опровержение — это когда сотрудник СМИ пишет: предыдущая статья была недостоверной, приношу свои извинения», — пояснила глава Института Медиа Полиси Бегаим Усенова.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова напомнила: кандидаты и партии идут с жалобами в ЦИК, требуя лишить СМИ аккредитации, а опровергать или отвечать на основании доказательств не хотят.

Глава организации «Гражданская платформа» Айнура Усупбекова подчеркнула, что если норма пройдет в том виде, в каком она есть сейчас, то просто журналистские расследования, использование инсайдерской информации, аналитические материалы исчезнут со страниц печатных и электронных СМИ и телевизионных эфиров. «Мы только и будем заниматься тем, что читать или слушать, как кандидаты оправдываются. Очень сомнительная формулировка», — считает Айнура Усупбекова.

Она предложила конкретизировать — что есть ответ и что есть опровержение. Или оставить пункт только об обязательстве дать кандидату возможность высказаться, без опровержения.

Медиэксперт Акмат Алагушев, напротив, считает норму прогрессивной, но согласен с тем, что нужно убрать слово «опровержение», оставить только ответ.