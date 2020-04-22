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Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

В Бишкеке идет вырубка деревьев. В мэрии заверяют, что сносят только аварийные

В Бишкеке идет вырубка деревьев. Информацию разместила на своей странице в Facebook экологическая организация MoveGreen.

«В столице, пока мы на карантине, вновь мэрия взялась за вырубку деревьев? Просим вас ответить, что это за вырубка, на каком основании, почему без проведения общественных слушаний или оповещения горожан?» — задаются вопросами в организации.

В пресс-службе муниципалитета сообщили, что сотрудники Бишкекзеленхоза сносят аварийные деревья вдоль улицы Байтика Баатыра и проспекта Манаса. «Большинство этих насаждений росли прямо на ирригации и тротуаре. Сейчас муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» строит новые тротуары и велодорожки для горожан, что позволит проложить новую ирригацию и посадить деревья согласно стандартам.

В мэрии добавили, что после обильного снегопада 9 апреля упало 252 дерева, диаметр ствола которых составлял от 10 до 50 сантиметров. «Деревья начали активное сокодвижение, цветение и набор массы, а из-за обильных осадков земля размягчилась, кроны деревьев утяжелились. На некоторых участках близко расположенные деревья падали из-за переплетенной корневой системы. Среди упавших деревьев практически не было сухостойных», — подчеркнули в муниципалитете.

В мэрии заметили, что к ним до сих пор поступают заявления от автовладельцев, чьи машины пострадали от упавших деревьев.

«Все опасные деревья с заломами, к сожалению, будут снесены, но будут высажены новые здоровые и безопасные», — заверили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150825/
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