Скончавшаяся от коронавируса женщина была в контакте с пятью членами семьи

Скончавшаяся от коронавируса женщина была в тесном контакте с пятью членами семьи. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, 70-летнюю женщину привезли в больницу, когда у нее была агония.

«У пациентки были хронические заболевания. Она отказывалась от госпитализации. Когда женщину все же доставили в больницу, врачи взяли у нее анализы на коронавирус, который потом подтвердился. Пациентка тесно контактировала с пятью членами семьи. Они находятся на домашнем карантине. Сейчас эпидемиологи устанавливают другие контакты», — сказал Нурболот Усенбаев.

Напомним, что 20 апреля в Кыргызстане от коронавируса умерли два человека. Всего число умерших от инфекции составило семь человек.