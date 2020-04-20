Министерство здравоохранения объявило торги на определенные позиции лекарств

Министерство здравоохранения объявило централизованные торги на определенные позиции препаратов, которые никто не может поставить в Кыргызстан. Об этом на брифинге сообщила замдиректора департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Марьям Джанкорозова.

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По ее словам, по объективным причинам поставщики не могут завезти некоторые лекарства в нашу страну. «Минздрав объявил торги на средства, предоставленные донорами. Конечно, импортозависимость сыграла очень негативное влияние на доступ населения к лекарственным средствам», — сказала Марьям Джанкорозова.

Председатель Фармацевтического союза Эрнис Асанов добавил, что те препараты, которые завезли в КР до введения карантина, повышаться в цене не должны.