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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Бермет Барыктабасова: Медиков обманом заставляют уходить в отпуск без содержания

В Кыргызстане медицинских работников обманом заставляют уходить в отпуск. Об этом 24.kg сообщила эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

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По ее словам, сначала медикам сказали, что тем, кто уйдет в отпуск, выплатят оклад.

«Получается, что всех медиков-пенсионеров, беременных вынудили выйти в отпуск, а теперь платить не будут. Сейчас медики в шоке, спрашивают, как им жить в отпуске без содержания. Особенно это касается иммунодефицитных сотрудников. Все, что делает Минздрав, незаконно», — сказала Бермет Барыктабасова.

Она отметила, что Минздрав объявил мобилизацию в мирное время и пытается призвать медиков. Между тем не у всех врачей есть военный билет.

«Во время ЧС все медики военнообязанные, вне зависимости от наличия военного билета. На самом деле это профанация, поскольку Госкомитет по делам обороны должен был выдать медикам военный билет, а Минздрав должен принимать на работу только после того, как получит справку о том, что человек встал на военный учет. Я считаю, что мобилизация должна быть добровольной, а не принудительной. На сегодня у нас мирное, а не военное время», — добавила Бермет Барыктабасова.

Напомним, сегодня стало известно, что Минздрав отменил приказ ведомства за № 235 «Оплата работникам за время простоя во время эпидемиологической ситуации по COVID-19». В документе указывалось, что на период простоя на работе (не по вине работодателя) сотрудникам, не задействованным в работе организации здравоохранения, по причине вхождения в группы риска (возраст, хронические заболевания, беременность и другое) оплачивалась гарантированная зарплата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150577/
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