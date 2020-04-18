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Общество
Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Жестокое избиение ребенка в Москве. Мать мальчика извинилась перед народом

МВД проводит проверку опубликованного ранее в социальных сетях видео избиения ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что действиям гражданина Ж.Э., который избивал своего несовершеннолетнего сына в Москве, будет дана юридическая оценка.

«Сотрудники милиции установили личность мужчины. Им оказался 35-летний Ж.Э. уроженец Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Известно, что родитель проживает в Москве с октября 2019 года. Факт был зарегистрирован в книге учета сообщений о происшествиях ОМВД РФ. Выяснилось, что избиение произошло 16 апреля 2020 года. Мама мальчика сняла на видео происшествие и отправила своему отцу по мессенджеру WhatsApp, а тот видеоролик разослал своим родственникам. Впоследствии видео распространилось в мессенджерах и Сети. На данный момент сотрудники территориального отдела полиции опрашивают родителей и очевидцев инцидента. Семья воспитывает троих детей, мама пострадавшего находится на пятом месяце беременности», — сообщили в МВД.

На телеграмм-канале «Короче» опубликовали видео, где мама мальчика просит прощения у народа. Она просит не арестовывать супруга.

Напомним, что ранее в социальных сетях и мессенджерах распространили видео, где мужчина жестоко избивает мальчика и заставляет его отжиматься. Сначала он бил ребенка руками, а затем железной палкой. Представительство МВД Кыргызстана в России разыскивает отца мальчика.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150503/
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