Почему врачей ЦСМ № 17 не могли разместить в обсерватор, рассказал замминистра

Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев прокомментировал на брифинге, почему врачи ЦСМ № 17 более 17 часов прождали на улице размещения в обсервацию.

По его словам, проблема возникла из-за того, что долго решался вопрос с оплатой гостиницы.

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«Специалисты ЦСМ захотели лучшие условия, чем есть в существующих обсерваторах. Пришлось решать вопрос об устройстве в отдельную гостиницу», — отметил он.

По словам замминистра, сейчас врачи находятся под наблюдением. «Проводится эпидисследование, по результатам которого наметят план мероприятий. Этот вопрос под контролем», — сказал он.

Напомним, накануне лечебное учреждение закрыли, потому что у четверых сотрудников подтвердился коронавирус. После 17-часового ожидания размещения в обсервации сотрудники самостоятельно добрались до гостиницы.