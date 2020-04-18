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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ПРООН организует форум для смягчения последствий коронавируса в Кыргызстане

ПРООН совместно с ЮНИСЕФ организуют форум для разработки решений по смягчению негативных последствий карантина для детей, молодежи и женщин Кыргызстана. Об этом сообщает ООН.

По данным организации, именно они могут больше пострадать из-за карантинных условий и высокой вероятности подвержения жестокому обращению или насилию.

«Все решения хакатона (форума) будут направлены на удовлетворение потребностей детей, молодежи и женщин, а также на предотвращение домашнего насилия и жестокого обращения с детьми», — говорится в сообщении.

Разработчики, программисты и дизайнеры будут работать 48 часов над темой и предложат наилучшие диджитал-решения.

Интегрировать в IT-решения предлагается с применением чат-ботов и других средств автоматизированного взаимодействия для проведения регулярных опросов, предоставления онлайн-консультаций и в случае необходимости, создания доступа к специализированным консультационным службам.

К участию приглашают специалистов разных профессий, обладающих навыками цифровых и информационных технологий. Прием заявок завершится 24 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150415/
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