За сутки число случаев заражения коронавирусом в мире выросло почти на 100 тысяч

Число зараженных коронавирусом в мире человек за сутки выросло на 94 тысячи 872. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня зафиксировали 2 миллиона 158 тысяч 33 случая заболевания вирусом. Больше всего зараженных в США (671 тысяча 151), Испании (184 тысячи 948), Италии (168 тысяч 941), Франции (147 тысяч 91), Германии (137 тысяч 698) и Великобритании (104 тысячи 146).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 540 тысяч, за сутки показатель вырос на 31,7 тысячи человек.

После заражения коронавирусом скончались 144 тысячи 221 человек (рост на 7 тысяч 283 за сутки). В том числе в Италии умерли 22 тысячи 170 человек, Испании — 19 тысяч 315, Франции — 17 тысяч 920.

В Кыргызстане зарегистрировали 489 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 402, Узбекистане — 1 тысячу 349, России — 27 тысяч 938. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.