За сутки число случаев заражения коронавирусом в мире выросло почти на 100 тысяч

Число зараженных коронавирусом в мире человек за сутки выросло на 94 тысячи 872. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
На сегодня зафиксировали 2 миллиона 158 тысяч 33 случая заболевания вирусом. Больше всего зараженных в США (671 тысяча 151), Испании (184 тысячи 948), Италии (168 тысяч 941), Франции (147 тысяч 91), Германии (137 тысяч 698) и Великобритании (104 тысячи 146).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 540 тысяч, за сутки показатель вырос на 31,7 тысячи человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 489 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 402, Узбекистане — 1 тысячу 349, России — 27 тысяч 938. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.