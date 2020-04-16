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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош отменен приказ о запрете на продажу алкоголя

Приказ коменданта о временном запрете на продажу спиртных напитков в Ноокатском, Кара-Суйском районах и Оше отменен.

Новый приказ, отменяющий действие предыдущего, опубликовали в соцсетях. Документ датирован 15 апреля и подписан комендантом Оша и Ошской области Маликом Нурдиновым.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Новый приказ коменданта Оша об отмене запрета на продажу алкоголя

Как пояснили 24.kg в пресс-службе комендатуры региона, решение о запрете на продажу алкоголя не отменено, а приостановлено.

Уточняется, что приказ коменданта еще не вступил в силу, поскольку его необходимо согласовать с депутатами местных кенешей.

«Приказ коменданта действительно не вступил еще в силу. Вынесению такого решения поспособствовала не религия, а обращения жителей. Сами граждане, проживающие в области, просили прекратить продажу алкоголя. Люди жаловались на то, что их родные, выпив спиртное, выходят из дома и пропадают. Некоторые люди, думая, что алкоголь поможет им не заболеть коронавирусом, стали употреблять спиртное в качестве лекарства. Однако медики не советуют пить в период вспышки коронавируса, поскольку алкоголь понижает иммунитет. В связи с этим и был издан приказ о временном запрете на продажу спиртных напитков», — уточнили в комендатуре.

Напомним, что комендатура Ноокатского, Кара-Суйского районов и Оша вынесла временный запрет на продажу спиртных напитков. Комендант попросил продавцов с пониманием отнестись к этому решению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150350/
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