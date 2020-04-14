Для кыргызстанцев, находящихся в Санкт-Петербурге, открыта горячая линия

Кыргызстанцам, находящимся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области России и оказавшимся в тяжелой ситуации, в рамках борьбы против COVID-19 оказывается гуманитарная, социальная и информационная помощь. Об этом 24.kg сообщила представитель пресс-службы Межпарламентской ассамблеи СНГ Ольга Гнездилова.
По ее словам, помощь оказывают представители посольства и Почетного консульства Кыргызстана в Российской Федерации, кыргызской диаспоры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, общественных и молодежных организаций, деловых кругов, а также волонтеры.
Для борьбы с коронавирусом кыргызстанцы Санкт-Петербурга перечислили на специальный счет Центрального казначейства Министерства финансов КР 100 тысяч рублей.
Штаб организовал информационную поддержку и горячее питание в аэропорту Пулково для соотечественников, которые не могли улететь на родину.
Кыргызстанцам, оказавшимся в трудном материальном положении в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, оказывается гуманитарная помощь в виде продуктов питания.
Оперативный штаб открыл в Санкт-Петербурге горячую линию: по телефону
+7-953-349-73-74 круглосу точно принимают звонки кыргызстанцев, нуждающихся в помощи или дополнительной информации.