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Общество

Для кыргызстанцев, находящихся в Санкт-Петербурге, открыта горячая линия

Кыргызстанцам, находящимся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области России и оказавшимся в тяжелой ситуации, в рамках борьбы против COVID-19 оказывается гуманитарная, социальная и информационная помощь. Об этом 24.kg сообщила представитель пресс-службы Межпарламентской ассамблеи СНГ Ольга Гнездилова.

По ее словам, помощь оказывают представители посольства и Почетного консульства Кыргызстана в Российской Федерации, кыргызской диаспоры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, общественных и молодежных организаций, деловых кругов, а также волонтеры.

Для борьбы с коронавирусом кыргызстанцы Санкт-Петербурга перечислили на специальный счет Центрального казначейства Министерства финансов КР 100 тысяч рублей.

Штаб организовал информационную поддержку и горячее питание в аэропорту Пулково для соотечественников, которые не могли улететь на родину.
 
Кыргызстанцам, оказавшимся в трудном материальном положении в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, оказывается гуманитарная помощь в виде продуктов питания.
Оперативный штаб открыл в Санкт-Петербурге горячую линию: по телефону +7-953-349-73-74 круглосуточно принимают звонки кыргызстанцев, нуждающихся в помощи или дополнительной информации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150017/
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