Для кыргызстанцев, находящихся в Санкт-Петербурге, открыта горячая линия

Кыргызстанцам, находящимся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области России и оказавшимся в тяжелой ситуации, в рамках борьбы против COVID-19 оказывается гуманитарная, социальная и информационная помощь. Об этом 24.kg сообщила представитель пресс-службы Межпарламентской ассамблеи СНГ Ольга Гнездилова.

По ее словам, помощь оказывают представители посольства и Почетного консульства Кыргызстана в Российской Федерации, кыргызской диаспоры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, общественных и молодежных организаций, деловых кругов, а также волонтеры.

Для борьбы с коронавирусом кыргызстанцы Санкт-Петербурга перечислили на специальный счет Центрального казначейства Министерства финансов КР 100 тысяч рублей.