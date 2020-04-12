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Общество

Умершая жительница Оша заразилась коронавирусом от сына, вернувшегося из Испании

Умершую жительницу села Жар-Ооз Кара-Суйского района Ошской области коронавирусом заразил сын, вернувшийся из Испании. Об этом на брифинге сообщил комендант Оша, Кара-Суйского и Ноокатского районов Малик Нурдинов.

По его словам, сын умершей работает преподавателем в одном из вузов Оша. Он в начале марта вернулся из командировки в Испанию.

«Сейчас идет проверка, прошел ли он после приезда медицинское обследование, знал ли о своем заражении. Контактные лица с ним уже выявлены, улицу дезинфицировали», — сообщил комендант.

Малик Нурдинов опроверг информацию о том, что на похоронах женщины присутствовало много людей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149885/
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