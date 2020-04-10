19:22
USD 77.80
EUR 84.56
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Как распределили помощь из Китая в Оше: сначала силовикам и только потом медикам

Сегодня в Оше распределяли помощь, поступившую от города-побратима Фошань (Китайская Народная Республика).

Мэрия распространила пресс-релиз, как поделили помощь из Китая.

«Согласно составленному плану, медицинские средства распределены между воинскими частями Ошского гарнизона, комендатурами Оша, Кара-Суйского и Ноокатского районов, УВД города, прокуратурой, медицинскими учреждениями и предприятиями, коммунальными предприятиями и службами, муниципальными территориальными управлениями», — говорится в сообщении.

То есть медики, которые сегодня находятся на передовой, чтобы не допустить распространения смертельно опасной коронавирусной инфекции, оказались лишь на пятом месте после силовиков.

В мэрии уточняют, что все указанные учреждения ведут круглосуточную работу в режиме чрезвычайного положения.

В качестве помощи от китайского города-побратима Фошань в Ош поступило 100 спецкостюмов, 100 инфракрасных термометров и 30 тысяч медицинских масок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149766/
просмотров: 855
Версия для печати
Материалы по теме
Жителей Баткенской области попросили не загонять скот на пастбища
Еще 1,3 тысячи защитных костюмов передали для медиков Кыргызстана
Мэрия Оша доставила продукты питания семьям медиков, лечащих больных с COVID-19
Врачи-добровольцы отправились в Нарын и Ош на помощь коллегам
Нам не нужны деньги ценой здоровья. Интервью с зараженным коронавирусом врачом
На спецсчет по борьбе с коронавирусом мэрии Бишкека поступило 2,7 миллиона сомов
В парламент Кыргызстана распоряжение о продлении режима ЧП еще не поступало
Более 100 предписаний выдано предпринимателям за завышение цен на продукты
В Казахстане режим чрезвычайного положения продлили до конца апреля
Выездные кассы организовали для охвата населения банковскими услугами
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
В&nbsp;правительстве Кыргызстана пока не&nbsp;знают, будет&nbsp;ли продлен режим&nbsp;ЧП В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП
Бизнес
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
Тренерский штаб и&nbsp;футболисты ПФК &laquo;Илбирс&raquo; поддержали клуб в&nbsp;кризисный период Тренерский штаб и футболисты ПФК «Илбирс» поддержали клуб в кризисный период
10 апреля, пятница
19:07
Виртуальная экспозиция музея ИЗО Бишкека попала в рейтинг топ-10 в СНГ Виртуальная экспозиция музея ИЗО Бишкека попала в рейти...
19:00
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
18:48
Жителей Баткенской области попросили не загонять скот на пастбища
18:32
Как распределили помощь из Китая в Оше: сначала силовикам и только потом медикам
18:17
Еще 1,3 тысячи защитных костюмов передали для медиков Кыргызстана