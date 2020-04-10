Как распределили помощь из Китая в Оше: сначала силовикам и только потом медикам

Сегодня в Оше распределяли помощь, поступившую от города-побратима Фошань (Китайская Народная Республика).

Мэрия распространила пресс-релиз, как поделили помощь из Китая.

«Согласно составленному плану, медицинские средства распределены между воинскими частями Ошского гарнизона, комендатурами Оша, Кара-Суйского и Ноокатского районов, УВД города, прокуратурой, медицинскими учреждениями и предприятиями, коммунальными предприятиями и службами, муниципальными территориальными управлениями», — говорится в сообщении.

То есть медики, которые сегодня находятся на передовой, чтобы не допустить распространения смертельно опасной коронавирусной инфекции, оказались лишь на пятом месте после силовиков.

В мэрии уточняют, что все указанные учреждения ведут круглосуточную работу в режиме чрезвычайного положения.

В качестве помощи от китайского города-побратима Фошань в Ош поступило 100 спецкостюмов, 100 инфракрасных термометров и 30 тысяч медицинских масок.