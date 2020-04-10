Иностранцы не получат пропуска на передвижения по Бишкеку во время ЧП

Иностранные граждане не смогут получить пропуска на время действия режима чрезвычайного положения. Об этом на брифинге сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Он отметил, что выдача пропусков иностранцам не предусмотрена «технически». По словам коменданта, для получения пропуска граждане должны заполнить специальную форму.

«В том числе надо указать свой ПИН, а у иностранных граждан он не соответствует», — сказал он.

Алмазбек Орозалиев добавил, что в комендатуру столицы поступило 19 тысяч 864 заявки на получение пропусков, одобрено 990.



«Мы выдаем пропуска только тем, кто действительно нуждается в них. Мы не будем выдавать их тем, кто захотел уладить свои личные дела, ссылаясь на выдуманные причины», — подчеркнул он.



