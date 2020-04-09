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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врачам, задействованным в борьбе с коронавирусом в КР, начали доплачивать

С 8 апреля начались начисления дополнительных выплат медицинским работникам за март. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Уточняется, что 141 медицинскому работнику Чуйской и Ошской областей, задействованным в борьбе с коронавирусом, начислили дополнительную зарплату на общую сумму 1 миллион 400 тысяч сомов. Зарплата по основному месту работу сохраняется.

«Остальные медработники получат деньги в течение двух-трех дней. Выплаты произведены из средств депозитного счета ​открытого для Минздрава КР, ​ куда поступают добровольные пожертвования от физических и юридических лиц. Для дополнительных выплат медикам специальной комиссией выделено 38,5 миллиона сомов. Выплаты получат сотрудники санэпидемслужбы, стационаров и первичной службы, работающие в очаговых территориях», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что выплаты ​разделены на две категории — для работников, которые находятся в карантинно-казарменном положении, и для сотрудников, которые могут приходить на работу по графику дежурств и уходить домой.​

«Компенсационные выплаты для врачей составят до 46 тысяч сомов, для среднего медицинского персонала — до 41 тысячи сомов и для младшего обслуживающего персонала — до 38 тысяч сомов. Для сотрудников, работающих по графику дежурств, компенсационные выплаты будут составлять до 29 тысяч сомов», — пояснили в Минздраве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149587/
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