Дистанционное обучение. Запись телеуроков можно посмотреть на oku.edu.gov.kg

Запись телеуроков можно посмотреть на oku.edu.gov.kg и в приложении MEGA24. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

«В министерстве организована группа по оказанию консультаций по дистанционной форме обучения, которая будет отвечать на все вопросы, поддерживать связь с регионами для оказания помощи в решении возникших проблем», — сказала она.

По всем вопросам можно позвонить на горячую линию: 0550512075, 0550801026, 0550368784, 0550513385, 0557442355.

С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана перевели на дистанционную форму обучения.