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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На Иссык-Куле на блокпостах занимаются поборами. Милиция проверяет факт

В селе Талды-Суу Тюпского района на санитарно-карантинных постах занимаются поборами. Такую информацию распространил житель Иссык-Кульской области.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Короче», водитель грузового авто заявил, что им не выдают пропуска со 2 апреля. На посту мужчина сообщил, что едет в другой район.

В это время к нему подошел другой мужчина и сказал, что водитель может добровольно что-то дать сотрудникам на посту.

Позже в соцсетях опубликовали другой ролик, где мужчина, якобы вымогавший что-то у водителя, заявляет, что он пошутил.

«На самом деле люди стоят на посту каждый день. Проезжающие мимо добровольно оставляют воду, сигареты. Я решил пошутить над водителем грузовика. Прошу прощения, желаю всем терпения! Мы победим это», — сказал мужчина.

В УВД Иссык-Кульской области 24.kg сообщили, что факт зарегистрирован в ЕРПП. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149468/
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