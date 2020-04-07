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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пенсионерам в районах с режимом ЧП деньги принесут почтальоны

Проживающим в Ноокатском, Кара-Суйском и Сузакском районах пожилым людям, которые получают пенсию на банковские карты, деньги принесут почтальоны. Об этом на брифинге сообщил председатель Социального фонда Медер Ирсалиев.

Он добавил, что это касается и тех граждан, которые получали пенсии через кассовые отделения банков.

«На жителей Бишкека и Оша такой механизм не распространяется, потому что в городах много банкоматов, где можно обналичить пенсии. Деньги будут перечисляться в штатном режиме, 10 апреля начнут выплачивать», — сказал Медер Ирсалиев.

Он отметил, что если пенсионеры в настоящее время не проживают по своему адресу или куда-то выехали, то смогут получить в следующем месяце пенсию за два месяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149446/
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