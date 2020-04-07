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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

«Азаттык» и Kloop получили престижную премию в расследовательской журналистике

Радио «Азаттык», сайт Kloop и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выиграли в одной из номинаций американской премии, которую вручает организация «Репортеры и редакторы за честные расследования» (IRE — The Investigative Reporters and Editors). Об этом сообщает «Азаттык».

По его данным, премия вручена за серию совместных расследований о схемах по отмыванию через Кыргызстан сотен миллионов долларов, а также о коррупционных махинациях на таможне, из-за чего бюджет страны теряет значительные доходы.

Напомним, что после публикации журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова» подали в суд на несколько СМИ. Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg. Впоследствии претензии к 24.kg были отозваны.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149424/
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