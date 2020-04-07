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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Комендант Оша рассказал, в каких случаях на блокпосту могут применить оружие

При оказании сопротивления на блокпостах против нарушителей могут применить оружие. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил комендант Кара-Суйского, Ноокатского районов и города Оша Малик Нурдинов.

Отвечая на вопрос о том, какие меры могут быть применены, если человек незаконно проедет через блокпост, комендант заверил: нарушителя задержат в любом случае.

«Проехать через блокпост без разрешения невозможно. Нарушителя задержат. Если этот человек окажет сопротивление, то правоохранители вынуждены будут применить оружие», — сказал Малик Нурдинов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149414/
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