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Общество

Большинство читателей 24.kg хотят знать имена заразившихся коронавирусом

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Два человека умерли, девять излечились. Большинство случаев заражения — контактные. 

Депутат парламента Махабат Мавлянова предлагает опубликовать в открытом доступе имена, фамилии и адреса всех заразившихся коронавирусом. Таким образом, по ее словам, люди смогут вовремя провериться, если они имели контакт с больным. 

24.kg решило поинтересоваться у читателей, поддерживают ли они предложение нардепа. Большинство согласны с ее мнением. 

В опросе приняли участие 5 тысяч 821 человек. Около 52 процентов проголосовавших (3 тысячи 58 читателей) считают, что необходимо оглашать имена и адреса заразившихся COVID-19, чтобы люди, контактировавшие с ними, могли провериться. Еще 23 процента, или 1 тысяча 345 человек, выразили мнение, что карантин станет точечным и более эффективным, если раскрыть данные о заболевших. 

Против оглашения персональных сведений заразившихся выступили 10 процентов проголосовавших, 597 человек полагают, что, оглашая имена и адреса заболевших, врачи нарушат врачебную тайну. Четырнадцать процентов, или 821 человек, считают, что это может угрожать безопасности тех, у кого диагностировали COVID-19.

результатов опроса
Фото результатов опроса

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149249/
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