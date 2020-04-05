Большинство читателей 24.kg хотят знать имена заразившихся коронавирусом

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Два человека умерли, девять излечились. Большинство случаев заражения — контактные.

Депутат парламента Махабат Мавлянова предлагает опубликовать в открытом доступе имена, фамилии и адреса всех заразившихся коронавирусом. Таким образом, по ее словам, люди смогут вовремя провериться, если они имели контакт с больным.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, поддерживают ли они предложение нардепа. Большинство согласны с ее мнением.

В опросе приняли участие 5 тысяч 821 человек. Около 52 процентов проголосовавших (3 тысячи 58 читателей) считают, что необходимо оглашать имена и адреса заразившихся COVID-19, чтобы люди, контактировавшие с ними, могли провериться. Еще 23 процента, или 1 тысяча 345 человек, выразили мнение, что карантин станет точечным и более эффективным, если раскрыть данные о заболевших.

Против оглашения персональных сведений заразившихся выступили 10 процентов проголосовавших, 597 человек полагают, что, оглашая имена и адреса заболевших, врачи нарушат врачебную тайну. Четырнадцать процентов, или 821 человек, считают, что это может угрожать безопасности тех, у кого диагностировали COVID-19.