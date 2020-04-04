В Кыргызстане пенсии получают более 670 тысяч кыргызстанцев

На сегодня в Кыргызстане пенсии различных категорий получают более 670 тысяч граждан. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Социального фонда Медер Ирсалиев.
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По его данным, 55 процентов из пенсионеров обслуживаются в банках, 45 процентов — получают пенсии в почтовых отделениях. «Финансирование пенсий в следующем месяце будет осуществлено в полном объеме и в положенный срок. С 10 апреля начнем выплаты через банки и отделения почты», — сказал Медер Ирсалиев.
Ранее в Государственной регистрационной службе сообщали, что почтальоны начнут разносить пенсии и пособия получателям с 9 апреля. При необходимости они продолжат раздачу социальных выплат в выходные дни. Людей попросили не приходить в отделения почты, чтобы не нарушать карантин.