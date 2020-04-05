Футболист Дэниел Тэго отдал Кыргызстану сердце: влюбился и создал здесь семью

Отечественный футболист родом из далекой Ганы Дэниел Тэго впервые приехал в Кыргызстан в 2008 году. И вот уже 13 лет его сердце принадлежит нашей стране.

В интервью 24.kg Дэниел рассказал о том, как попал в нашу страну и как его принял Кыргызстан.

Фото из личного архива Дэниела Тэго. Футболист получил кыргызское гражданство в 2013 году и стал играть за сборную уже в 2014-м

— Дэниел, расскажите, когда вы впервые узнали о Кыргызстане?

— С 2006 года я играл в российском любительском клубе «КАМАЗ». Через два года тренер Сергей Дворянков пригласил меня играть в кыргызстанском футбольном клубе. Но я сразу не согласился. Сначала мой друг Дэвид приехал сюда. Он начал рассказывать, что в этой стране ему понравилось и условия для жизни хорошие, люди дружелюбные. И я все-таки решил приехать. В итоге я играл пять лет в клубе «Дордой», затем захотел выступать за сборную Кыргызстана, но для этого нужно было получить кыргызское гражданство. Я получил его в 2013 году и стал играть за сборную уже в 2014-м.

Когда меня пригласили сюда играть, я не знал о Кыргызстане ничего. Дэниел Тэго

Фото из личного архива Дэниела Тэго. Когда его пригласили играть в Кыргызстан, он не знал об этой стране ничего

— Довольно долго решался попробовать что-либо из национальной кухни, так как на базе, где я жил, готовил африканские блюда сам. Но когда мы отправлялись на сборы в другие города, страны, приходилось есть то, что дают, — выбора нет. Первое, что попробовал, — шорпо, потом плов. Кстати, он очень похож на национальное африканское блюдо, мне понравился. Вот так постепенно попробовал всю кухню кыргызов, сейчас мое самое любимое блюдо — лагман.

Я тот человек, который не любит пробовать что-то новое. Дэниел Тэго

Фото из личного архива Дэниела Тэго. Он тот человек, который не любит пробовать что-то новое

— Чем удивляет наша страна?

— Как только я приехал сюда, сразу понял, что Кыргызстан — уникальная страна. Одни горы чего стоят! Да и в целом природа величественная. Конечно, впечатляет Иссык-Куль — визитная карточка страны.

Фото из личного архива Дэниела Тэго. Со своей супругой футболист познакомился в интернете

— Как вы познакомились со своей женой?

— С Элей мы познакомились в интернете. Сначала думали просто дружить. Я хотел подтянуть свой русский язык, а она английский. Позже мы решили встретиться, просто проводили время вместе, разговаривали то на английском, то на русском. Сами того не поняли, как у нас возникли чувства, стали встречаться, и в 2015 году решили связать себя узами брака. 14 апреля 2016-го у нас родилась прекрасная дочь — Данэлия.

Фото из личного архива Дэниела Тэго. 14 апреля 2016 года у футболиста родилась прекрасная дочь – Данэлия

5 февраля 2020 года в семье футболиста родился сын Томас.

— Сейчас вы играете в футбольном клубе Мьянмы?

— Я подписал контракт с клубом Премьер-лиги Мьянмы «Шан Юнайтед». Прошлый сезон провел в Бангладеш в составе клуба «Абахани Читтагонг». Кстати, новый сезон чемпионата Мьянмы уже стартовал.