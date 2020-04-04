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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось почти на 84 тысячи человек

За последние сутки число случаев заражения новым коронавирусом в мире увеличилось на 83 тысячи 680. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня в мире зафиксировали 1 миллион 99 тысяч 389 случаев заражение коронавирусом. Вне Китая отмечен 1 миллион случаев, а в самой республике— 82 тысячи 518.

Больше всего зараженных в США (277 тысяч 953), Италии (119 тысяч 827), Испании (119 тысяч 199), Германии (91 тысяча 159), Франции (65 тысяч 202) и Иране (53 тысячи 383).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 181 стране мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 226 тысяч человек. За сутки показатель вырос на 15 тысяч 194 человека.

После заражения коронавирусом скончались 58 тысяч 901 человек (рост на 5 тысяч 832 за сутки). В том числе в Италии умерли 14 тысяч 681 человек, Испании — 11 тысяч 198, Франции — 6 тысяч 507.

В Кыргызстане зарегистрировали 144 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 464 случая, Узбекистане — 227. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149111/
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