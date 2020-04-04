Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось почти на 84 тысячи человек

За последние сутки число случаев заражения новым коронавирусом в мире увеличилось на 83 тысячи 680. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
На сегодня в мире зафиксировали 1 миллион 99 тысяч 389 случаев заражение коронавирусом. Вне Китая отмечен 1 миллион случаев, а в самой республике— 82 тысячи 518.
Больше всего зараженных в США (277 тысяч 953), Италии (119 тысяч 827), Испании (119 тысяч 199), Германии (91 тысяча 159), Франции (65 тысяч 202) и Иране (53 тысячи 383).
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 181 стране мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 226 тысяч человек. За сутки показатель вырос на 15 тысяч 194 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 144 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 464 случая, Узбекистане — 227. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.