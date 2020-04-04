В Баткене начали помещать в обсервацию приезжих с других регионов

В Баткене начали проверять приезжающих из других регионов Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в уполномоченном представительстве правительства в регионе.

Как отмечается, в регион приезжает очень много людей из Бишкека и Ошской области. Многие внутренние мигранты возвращаются домой, а некоторые с намерением погостить во время карантина.

«У въезда в регион все приезжающие проходят контроль, потом их везут в обсервацию, где 3-4 дня они находятся под медицинским наблюдением. В обсервации находятся не только приезжие из-за границы, но и из других областей республики. Для этого у нас подготовлено 766 мест», — отметили в уполномоченном представительстве.

В регионе выявили три случая заражения, одну женщину вчера выписали из больницы.