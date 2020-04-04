Режим ЧС на Иссык-Куле. Мужчина перевозил группу людей из села в село

В Иссык-Кульской области оштрафовали мужчину, который перевозил группу сельчан из одного населенного пункта в другой. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

Читайте по теме Жители Иссык-Куля не соблюдают режим ЧС. Милиция усилила контроль

Уточняется, что 3 апреля в селе Чок-Тал Иссык-Кульского района милиционеры остановили грузовую автомашину под управлением жителя села Боконбаево Тонского района. При опросе водитель указал, что направляется в город для закупки продовольственных товаров. Но, как выяснилось, он занимался перевозкой пассажиров из одного населенного пункта в другой. В кузове автомашины находились 11 пассажиров, которые направлялись из города Балыкчи в село Ананьево.

В отношении водителя составили протокол по статье 127 «Нарушение иных правил дорожного движения» Кодекса о нарушениях. Автомашину поставили на штрафстоянку.

Отметим, что для недопущения распространения коронавируса ограничено движение между населенными пунктами области, решением оперативного штаба в регионе функционируют санитарно-карантинные посты. Проводятся разъяснительные работы среди населения по строгому соблюдению карантинного режима.