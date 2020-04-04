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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Бишкеке. Большинство заявок на пропуска отклоняют

На сегодня общее количество заявок на получение электронных пропусков в Бишкеке составило 10 тысяч 259. Об этом на брифинге сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев.

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По его словам, по разным причинам отклонили 7 тысяч 901 заявку. «Одобрили 413 заявок, еще 1 тысяча 940 на стадии рассмотрения», — сказал Дастан Догоев.

Он отметил, что ГП «Инфоком» разработало и внедряет систему электронного документооборота Infodocs в госорганах страны. Она работает в 123 структурах, за шесть месяцев зарегистрировано 237 тысяч документов, более 9 тысяч сотрудников являются ее пользователями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149101/
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