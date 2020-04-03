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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 400 электронных учебников на четырех языках разработали в Кыргызстане

Минобразования разработало 400 электронных учебников на четырех языках. Об этом на брифинге сообщил министр образования Каныбек Исаков.

Отмечается, что учебники можно найти на сайте lib.kg. Они на кыргызском, русском, узбекском и таджикском языках и на различные тематики. В ближайшие дни заработает электронная библиотека на сайте kitep.edu.gov.kg

Больше 200 учителей из Бишкека и Оша задействованы в дистанционном обучении.

Напомним, в связи с объявленными в стране режимами ЧС и ЧП все учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149008/
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