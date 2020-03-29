Житель Джалал-Абада назвал коронавирус политической игрой. Его вызвали в ГКНБ

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий выявлен житель Джалал-Абадской области Залкар Жумадилов, 1982 года рождения, который распространял в интернете фейки. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, Залкар Жумадилов в соцсети опубликовал провокационный пост о том, что коронавирус является политической игрой власти.

С ним проведена профилактическая беседа. Собранные материалы переданы в ОВД Токтогульского района.

В ГКНБ просят кыргызстанцев не допускать эскалацию общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике и напоминают, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.