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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Житель Джалал-Абада назвал коронавирус политической игрой. Его вызвали в ГКНБ

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий выявлен житель Джалал-Абадской области  Залкар Жумадилов, 1982 года рождения, который распространял в интернете фейки. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, Залкар Жумадилов в соцсети опубликовал провокационный пост о том, что коронавирус является политической игрой власти.

С ним проведена профилактическая беседа. Собранные материалы переданы в ОВД Токтогульского района.

В ГКНБ просят кыргызстанцев не допускать эскалацию общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике и напоминают, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148395/
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