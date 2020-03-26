Мука в Бишкеке есть. Финпол будет жестко пресекать искусственное повышение цен

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями проводят проверки точек продажи продуктов питания и мониторят цены. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, крупные точки продаж и специализированные склады в Бишкеке проверяются регулярно. В них не выявлены факты специального складирования муки и других продуктов.

«Сейчас наблюдается массовый закуп муки населением, что в свою очередь создает искусственный дефицит и частичную нехватку. Такой ситуацией не прочь воспользоваться недобросовестные предприниматели. Со стороны ГСБЭП организованы рабочие группы, которые круглосуточно осуществляют выезды в точки продаж», — сказали в ведомстве.

В Финполе отметили, что в отношении тех, кто пытается нажиться и необоснованно повысить цены, будут приниматься самые жесткие меры.

Напомним, ранее читатель 24.kg сообщил, что на складах в районе пересечения улиц Кулиева и Московской в Бишкеке предприниматели завозят муку на склады и ждут повышения цен.