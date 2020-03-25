Турция передала больницу кыргызско-турецкой дружбы Минздраву Кыргызстана

Турция передала больницу кыргызско-турецкой дружбы Министерству здравоохранения для использования в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в посольстве страны.

В дипмиссии отметили, что во время всемирной борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 взаимная поддержка и совместно предпринятые действия имеют наиболее важное значение.

«Официальная церемония передачи состоится после стабилизации ситуации с распространением коронавируса», — отметили в посольстве.

В мае 2019 года Кыргызстан ратифицировал соглашение между правительствами двух стран об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы. Строительство современной клиники за счет гранта Турции началось в июне 2016 года. Больница рассчитана на 72 койко-места (включая 21 место в реанимационном отделении). Оказывать услуги там будут гражданам Кыргызстана и других стран, а также лицам без гражданства.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.