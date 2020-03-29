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Сюжет: Экспаты

Дзюдоист Владимир Золоев о сходстве кавказского и кыргызского менталитетов

Фото ГАМФКиС. Дзюдоист Владимир Золоев

Владимиру Золоеву 26 лет. Родом он из Владикавказа (Россия). С 2015 года выступает за сборную Кыргызстана по дзюдо. Бронзовый призер Исламских игр солидарности — 2017, чемпионата Азии — 2017 и Азиатских игр — 2018. Борется за путевку на Олимпиаду в Токио.

— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Сходство с моей родиной: красивая природа, горы, хороший климат и менталитет людей.

А еще — замечательное озеро Иссык-Куль, где мы проводим тренировочные сборы.

— У вас здесь появилось любимое место?

— В Чолпон-Ате на берегу озера есть парилка. Там здорово. Особенно зимой. Выходишь из нее и в воду ныряешь. Ощущения незабываемые.

— Что понравилось в характере местного населения, а что разочаровало?

— Кыргызстанцы гостеприимны и уважают старших. Это, кстати, свойственно и кавказцам. Разочаровало только то, что некоторые любят опаздывать.

— Какие блюда национальной кухни нравятся, а какие боитесь попробовать?

— Нравится казы. Говорят, оно положительно влияет на спортсменов. Пробовал много других блюд. Ни одно не смутило.

— Вам здесь чего-то не хватает?

— Родных. У меня три брата, отец и мать. Они во Владикавказе. Весь 2019-й я провел в Кыргызстане. Поехал к семье на Новый год и вскоре вернулся сюда на сборы.

Семья меня всегда морально поддерживает.

— Изменили бы что-то в Кыргызстане?

— Не задумывался об этом. В свое время меня хорошо у вас приняли. Со всеми нашел общий язык. Появилось много друзей (не все из них спортсмены). После возвращения с Азиатских игр нам с партнерами по сборной устроили красивую встречу. Было очень приятно. По сей день мне здесь комфортно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147805/
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