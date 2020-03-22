Коронавирус в Кыргызстане. Как встречают прибывших в аэропорту «Манас»

В Кыргызстане сегодня начал действовать режим чрезвычайной ситуации.

В Международном аэропорту «Манас» развернуты пункты приема и сдачи анализов на коронавирус. Перед тем как пройти к стойкам паспортного контроля, всех прибывших проверяют врачи. Берут мазок из носа и горла.

Температуру измеряют дважды: в салоне самолета по прилету и при входе в зону паспортного контроля, где вместо привычных пограничников прилетевших пассажиров встречают медики в защитных костюмах.

Сегодня рано утром в Бишкек прибыл рейс из Москвы. Самолет был заполнен полностью. Прилетевших выстроили в очередь. Но рекомендованную для безопасности дистанцию 1,5 метра никто из пассажиров не соблюдает. Люди стоят, фактически прилипнув друг к другу.

Тестируют прибывших три бригады медиков по два человека в каждой. Очередь движется очень медленно.

Все также должны заполнить анкеты, которые раздали еще в самолете. В опросниках надо указать свои данные и страну прилета. Правда, эти опросники никто потом не спрашивает. Показываешь, если считаешь нужным.

Напомним, что вчера утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.