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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вузы сами будут решать вопросы об оплате контрактов студентов

Вузы сами будут принимать решение по возможным отсрочкам при оплате контракта. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра образования и науки Кыргызстана Нурлан Омуров.

По его словам, все студенты контрактной формы обучения имеют договоры со своими вузами. Поэтому они должны решать вопрос об оплате с ними.

«Со стороны Министерства образования мы можем только выработать рекомендации. Конечно, мы будем советовать решить этот вопрос на взаимовыгодных для вуза и студента условиях», — заключил Нурлан Омуров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147430/
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