Из-за коронавируса в Кыргызстане запретили весеннюю охоту. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, соответствующий приказ подписал глава ведомства Мирслав Аманкулов.

Отмечается, что сотрудники департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООСиЛХ переходят на усиленный режим несения службы. Совместно с правоохранительными органами будут проводить рейды по выявлению нарушителей природоохранного законодательства.