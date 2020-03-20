Коронавирус в Кыргызстане. Состояние больных сузакцев удовлетворительное

Состояние больных коронавирусом сузакцев удовлетворительное. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

«Заболевание проходит в нетяжелой форме. Температура у пациентов то появляется, то исчезает», — отметил он.

Чиновник добавил, что больные психологически подавлены, в том числе из-за вынужденной изоляции.

«Но мы ведем с ними работу. К сожалению, к таким больным никого нельзя пускать. Даже если врачи зашли, они тоже оттуда уже не выходят», — сказал он.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили 18 марта у троих жителей Сузакского района, вернувшихся из малого хаджа в Саудовской Аравии. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня стало известно еще о трех подтвержденных случаях в Ноокатском районе Ошской области.