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Общество

За неподчинение милиционеру в Бишкеке оштрафован водитель мотоцикла

Инцидент между водителем мотоцикла и сотрудником ГУВД Бишкека произошел накануне во время рейда мэра Азиза Суракматова по торговым точкам.

Вчера примерно в 21.15 у гипермаркета «Глобус» милиционер остановил мотоцикл, на котором отсутствовал госномер, и забрал ключи у водителя. Между ними началась перепалка. Правоохранитель отказался предоставить удостоверение. Мужчина разозлился и в грубой форме потребовал вернуть ключи. 

На место вызвали сотрудников управления Патрульной службы милиции.

Позже выяснилось, что водителем мотоцикла является М.Ч., 1989 года рождения. Мотоцикл забрали на штрафстоянку.

24.kg
Фото 24.kg. Водитель мотоцикла без госномера

«В отношении водителя составлен протокол по статьям 122-1 «Невыполнение водителем транспортного средства требований сотрудников уполномоченного органа в сфере внутренних дел и уполномоченного органа в сфере транспорта об остановке транспортного средства» и 121-3 «Нарушение порядка регистрации транспортного средства, размещения номерного знака» Кодекса о нарушениях», — пояснили в УПСМ. 

Отметим, что в это время градоначальник проводил рейд по гипермаркетам, выявляя факты необоснованного завышения цен на продукты питания и медикаменты в связи с резким ростом курса доллара. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147198/
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