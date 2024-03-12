Водителей хотят обязать устанавливать видеорегистраторы в авто. Депутаты против

На заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству некоторые депутаты выступили против законопроекта, который обязывает кыргызстанцев устанавливать видеорегистраторы в автомобилях.

Парламентарии рассматривали в первом чтении проект «О внесении изменений в Закон «О дорожном движении в Кыргызской Республике».

Согласно документу, с 1 января 2025 года автовладельцы должны установить в обязательном порядке видеорегистраторы в машинах. Отмечается, что регистраторы будут фиксировать правонарушения и помогут в спорных ситуациях при разборе дорожно-транспортных происшествий. За отсутствие видеорегистратора предусмотрен штраф в 1 тысячу сомов.

Депутат Исхак Масалиев поинтересовался, не будет ли это нарушением прав человека. «Завтра вы скажете, что если не установишь на колеса цепи, то на перевал не пустим, или у машины одна фара перестанет работать, вы скажете, что из дома ее не вывозить. Одно дело, если в закон добавить понятие «наличие видеорегистратора». А так вы приносите дополнительные требования автовладельцам. Я не готов поддержать этот вариант законопроекта, надо поискать другие пути», — сказал он.

Его коллега Бахридин Шабазов назвал законопроект антиконституционным. «Мы не можем заставить или обязать людей покупать видеорегистраторы. Если автовладелец откажется покупать, что вы сделаете? Как заставите?» — возмутился он.

Заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов ответил: принцип проекта закона заключается в том, что без видеорегистратора не будут регистрировать транспортное средство. Он напомнил, что сегодня минимальная цена видеорегистратора составляет около 2 тысяч сомов.