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Общество

Антисептики в два раза дороже и пустые полки. Мэр провел рейд по гипермаркетам

В Кыргызстане накануне за час курс доллара вырос на 12 сомов и достиг отметки 85 сомов.

В связи с этим мэр Азиз Суракматов провел экстренный рейд по крупным гипермаркетам по выявлению фактов необоснованного завышения цен на продукты питания и медикаменты. Вместе с ним по торговым точкам прошли вице-мэр Азиз Алымкулов, начальник ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев и глава управления ГСБЭП по Бишкеку Нурлан Казакбеков.

«Поскольку сегодня был резкий скачок доллара, в целях недопущения спекуляции мы приняли решение экстренно проверить цены на продукты первой необходимости», — пояснил вице-мэр Азиз Алымкулов.

В первом же гипермаркете «Глобус» чиновники обнаружили необоснованное завышение цены на 100 процентов на антисептики для рук. По данным мэрии, санитайзер объемом 60 миллиграммов ранее стоил 44 сома, а на момент рейда его продавали по 91 сому. ГСБЭП зарегистрировал нарушение.

Кроме того, проверяющие застали пустые полки: муку и растительное масло распродали. Но цены на эти продукты не завышены.

«Полки с мукой опустели к вечеру, потому что мелькомбинат производит муку в ограниченном количестве. Клиенты же стали закупать ее большими партиями. В любом случае муки всем хватит», — сказал генеральный директор гипермаркета «Фрунзе» Бакытбек Аматов.

Он заверил, что на складах имеются запасы продуктов, ажиотажа среди покупателей и дистрибьюторов нет.

Градоначальник поручил заполнить полки товаром, как только они поступят на склад.

Отметим, что в этот день мэрия планировала провести инспекцию по кафе и ресторанам по соблюдению мер профилактики распространения коронавирусной инфекции вместе со СМИ во главе с вице-мэром столицы Азизом Алымкуловым. Ее отменили.

«В сопровождении представителей СМИ рейд по кафе и ресторанам проведем на этой неделе», — заверил Азиз Алымкулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147195/
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