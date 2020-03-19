Коронавирус в Кыргызстане. В Бишкеке волонтеры бесплатно раздают маски

В Бишкеке волонтеры бесплатно раздают медицинские маски. Об этом сообщают пользователи телеграм-канала СейчасKG.

Уточняется, что маски раздают нуждающимся людям.

Ранее премьер-министр сообщил, что за три дня во всех аптеках Кыргызстана скупили 3,5 миллиона медицинских масок. Мухаммедкалый Абылгазиев признал, что масок в стране не хватает.

Напомним, накануне в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусом. Все три человека — жители Сузака, вернувшиеся из малого хаджа в Саудовской Аравии. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.