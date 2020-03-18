В Казахстане число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось до 35 человек

Министерство здравоохранения Казахстана сообщает, что за последние сутки выявлено еще два случая заражения коронавирусом.

В ведомстве уточняют, что оба случая зафиксированы в городе Алматы.

«Зарегистрировано еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Алматы.

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, их них в Алматы — 17 случаев, Нур-Султане — 18», — информирует минздрав РК.

С завтрашнего дня, 19 марта, напомним, в Алматы и Нур-Султане вводится карантин. Въезд и выезд из городов ограничат, как и работу общественного городского транспорта. Некоторые виды перевозок будут полностью остановлены. Также власти собираются закрыть все магазины, за исключением продуктовых и аптек. Рестораны и кафе будут работать только на доставку.

Сегодня глава Минздрава Кыргызстана сообщил, что в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусом. Все три человека — жители Сузака, вернувшиеся из малого хаджа в Саудовской Аравии.