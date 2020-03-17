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Общество

Уже 27 человек, зараженных коронавирусом, выявлено в Казахстане

Уже 27 человек, зараженных коронавирусом, выявлено в Казахстане. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

Данные приведены по состоянию на 12.00 17 марта.

В ведомстве информируют, что зарегистрированы еще 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане.

«На сегодня в стране подтверждены 27 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы — 11, в Нур-Султане — 16», — подчеркивает Минздрав РК.

Среди заболевших есть двухлетняя девочка.

В Кыргызстане пока нет ни одного факта о заболевших коронавирусом. Ранее в правительстве отметили, что, даже если один человек заболеет новым вирусом, будет введен чрезвычайный режим.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146744/
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