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Общество

ГСИН помогает восстановить осужденным паспорта и свидетельства о рождении

Государственная служба исполнения наказаний помогает осужденным и подследственным восстановить документы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что на сегодня исправительными учреждениями ГСИН в ГРС направлены анкеты более 800 осужденных, из которых 114 — пожизненно лишенные свободы. Они заполнили анкеты на восстановление или получение паспорта.

«Представители ГРС проверяют информацию, которая содержится в каждой полученной анкете заявителя. После собирают биометрические данные. В паспортах нуждаются 1 тысяча 700 осужденных, из которых 281 — пожизненно лишенные свободы. Сотрудники исправительных учреждений направляют запросы в правоохранительные органы и суды о направлении, возврате документов осужденных, имеющихся в их архивах. В 2019 году вернули 153 документа, среди которых паспорта, свидетельства о рождении, военные билеты», — сообщили в ГСИН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146513/
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