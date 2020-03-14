ГСИН помогает восстановить осужденным паспорта и свидетельства о рождении

Государственная служба исполнения наказаний помогает осужденным и подследственным восстановить документы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что на сегодня исправительными учреждениями ГСИН в ГРС направлены анкеты более 800 осужденных, из которых 114 — пожизненно лишенные свободы. Они заполнили анкеты на восстановление или получение паспорта.

«Представители ГРС проверяют информацию, которая содержится в каждой полученной анкете заявителя. После собирают биометрические данные. В паспортах нуждаются 1 тысяча 700 осужденных, из которых 281 — пожизненно лишенные свободы. Сотрудники исправительных учреждений направляют запросы в правоохранительные органы и суды о направлении, возврате документов осужденных, имеющихся в их архивах. В 2019 году вернули 153 документа, среди которых паспорта, свидетельства о рождении, военные билеты», — сообщили в ГСИН.